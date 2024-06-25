У Нацполіції сформували три стрілецькі бригади для участі в бойових діях

Національна поліція почала формування додаткових підрозділів, які призначені для участі в бойових діях.

Як повідомили у Нацполіції, готуються три зведені стрілецькі бригади загальною штатною кількістю 8 тисяч поліцейських.

Підготовка новостворених стрілецьких бригад Нацполіції / Фото: Нацполіція

Перша – зведена Бригада поліції особливого призначення створена на базі Департаменту превентивної діяльності.

Друга – зведена Бригада Департаменту патрульної поліції “Хижак”, і третя – зведена Бригада підрозділів поліції особливого призначення КОРД.

Зараз триває бойова підготовка майбутнього інструкторського складу командування бригад, які вже розпочали своє навчання на базі полігонів Нацполіції.