Суспільство

У Нацполіції сформували три стрілецькі бригади для участі в бойових діях
25 Червня 2024 15:22
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Національна поліція почала формування додаткових підрозділів, які призначені для участі в бойових діях.

Як повідомили у Нацполіції, готуються три зведені стрілецькі бригади загальною штатною кількістю 8 тисяч поліцейських.

Підготовка новостворених стрілецьких бригад Нацполіції / Фото: Нацполіція

Перша – зведена Бригада поліції особливого призначення створена на базі Департаменту превентивної діяльності.

Друга – зведена Бригада Департаменту патрульної поліції “Хижак”, і третя – зведена Бригада підрозділів поліції особливого призначення КОРД.

Зараз триває бойова підготовка майбутнього інструкторського складу командування бригад, які вже розпочали своє навчання на базі полігонів Нацполіції.


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