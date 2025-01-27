У МЗС України відреагували на загострення ситуації на сході ДР Конго

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість через загострення конфлікту на сході Демократичної Республіки Конго та рішуче засудило порушення територіальної цілісності та суверенітету країни.

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

“Вважаємо неприпустимими поширення погроз щодо подальшого захоплення інших міст і територій ДРК, що є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН”, — йдеться у заяві.

Україна також засудила атаки на сили ООН, що призвели до жертв серед миротворців. У заяві МЗС підкреслюється важливість мирного врегулювання конфлікту та закликаються сторони до припинення бойових дій.

Україна висловила готовність долучитися до міжнародних зусиль щодо надання гуманітарної допомоги, зокрема у сфері продовольчої безпеки.

Підтримувані Руандою конголезькі повстанці з руху M23 оголосили про захоплення великого міста Гома на сході Демократичної республіки Конго. Повідомляється про загибель міжнародних миротворців, сотні тисяч жителів покинули домівки через побоювання, що багаторічний конфлікт знову може розгорітися в масштабну регіональну війну.