Політика

У МЗС України нагадали Берлусконі, як той цілував руки Каддафі

13 Лютого 2023 13:37
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Як повідомлялося, екс-прем’єр Італії та член італійського сенату Сільвіо Берлусконі розкритикував прем’єра Італії Джорджію Мелоні через зустріч із Володимиром Зеленським під час його візиту до Брюсселя.

Берлусконі вважає Зеленського винним у тому, що сталася війна та заявляє, що не зустрічався б із ним. На думку колишнього прем’єра Італії, причиною російського вторгнення стали “нападки” Києва на “ДНР” та “ЛНР”.

“Йому достатньо було припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу, і цього б (війни) не сталося. Тож я оцінюю поведінку цього пана дуже і дуже негативно”, – заявив він.

В Офісі прем’єра Італії відреагували на слова Берлусконі, заявивши, що підтримка України італійським урядом “тверда і переконлива”.

Відреагували на заяву й у МЗС України.

“Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента – спроба поцілувати руки Путіна, які по лікті в крові. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору”, – заявив речник МЗС Олег Ніколенко, нагадуючи, як у 2010 році Берлусконі цілував руку Муаммара Каддафі.


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