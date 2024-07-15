У МЗС призначили нового речника

Речником Міністерства закордонних справ призначили журналіста Георгія Тихого.

Про це відомо зі сторінки пресслужба на сайті МЗС.

Речник МЗС Георгій Тихий / Фото: МЗС

Георгій Тихий народився 7 червня 1989 року в Києві.

Навчався у київському ліцеї №38 ім. Молчанова. 2006 року вступив на факультет соціальних наук і соціальних технологій Національного університету “Києво-Могилянська Академія”.

У 2010 здобув ступінь бакалавра, а у 2012 році – магістра за спеціальністю “Політологія”. З 2012 по 2015 рік перебував на аспірантурі НаУКМА. До сфер наукових інтересів входили метафорика політичного дискурсу, когнітивна лінгвістика та політики памʼяті в Україні.

З 2008 року працював у медіа: редактором і репортером на програмах Савіка Шустера (2008-2013), продюсером першого телеканалу Німеччини ARD в Україні (2014-2018), власним кореспондентом Національного інформаційного агентства “Укрінформ” (2018-2019).

У 2014 році висвітлював для німецького телебачення події Революції гідності та початку російської агресії на сході України. У серпні 2014 року разом із колегою Іваном Любиш-Кірдеєм потрапив до оточення в Іловайську, де зняв документальний фільм про українських героїв-добровольців в оточеному місті.

У 2018 році заснував корпункт “Укрінформу” в Нью-Йорку, США.

З 2019 року почав працювати в державних комунікаціях: прессекретарем віцепрем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції (жовтень 2019 – березень 2020 року), а згодом радником із комунікацій міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби (березнь 2020 – липень 2024 року).