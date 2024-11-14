Політика

У МЗС прокоментували публікацію The Times про створення Україною ядерної бомби
14 Листопада 2024 07:34
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ядерна зброя
Хмельницька атомна електростанція / Фото: Укрінформ

Речник МЗС України Георгій Тихий запевнив, що Україна не розробляє і не планує створювати ядерну зброю. 

“Україна дотримується Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), не володіє, не розробляє і не має наміру створювати ядерну зброю. Ми активно співпрацюємо з МАГАТЕ та є повністю прозорими для її моніторингу, що унеможливлює використання ядерних матеріалів у військових цілях”, — наголосив Тихий.

Ця заява стала відповіддю на публікацію у The Times, де йшлося про те, що Україна нібито здатна створити ядерну бомбу протягом кількох місяців, якщо новообраний президент США Дональд Трамп припинить військову допомогу. 

Видання посилалося на “аналітичну записку для українського Міноборони”, в якій зазначено, що Україна могла б використати плутоній із відпрацьованих паливних стрижнів дев’яти атомних реакторів.


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