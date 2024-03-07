У МЗС Китаю заявили, що Пекін ніколи не дозволить «відокремити Тайвань від батьківщини»

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив, що Китай продовжує прагнути до мирного «возз’єднання» з Тайванем, та застеріг, що Пекін ніколи не дозволить «відокремити Тайвань від батьківщини».

Як передає Укрінформ, про це топдипломат сказав на пресконференції в кулуарах сесії законодавчого органу КНР.

«Політика Китаю щодо тайванського питання є незмінною і полягає в продовженні прагнення до мирного возз’єднання з найбільшою щирістю. Її суть також цілком чітка – ми ніколи не дозволимо відокремити Тайвань від батьківщини», – заявив Ван.

Коментуючи нещодавні президентські вибори на острові, міністр зауважив, що вони є внутрішньою справою Китаю, а їхні результати «не змінять історичної тенденції повернення Тайваню до Китаю».

«Після виборів на Тайвані ми стали свідками того, що понад 180 країн і міжнародних організацій підтвердили свою прихильність принципу «одного Китаю» і підтримали Китай у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності», – зазначив він.

За словами топдипломата, принцип одного Китаю став консенсусом міжнародної спільноти, і невдовзі не залишиться країн, які підтримують зв’язки з Тайванем.

«Буде сімейна фотографія всього міжнародного співтовариства, в якому всі країни підтримують принцип одного Китаю. Це лише питання часу», – переконаний глава МЗС.

Він попередив, що ті, хто підтримує незалежність Тайваню, кидають виклик суверенітету Китаю, а країни, які наполягають на підтримці офіційних відносин з островом, втручаються у внутрішні справи КНР. «Сепаратистська діяльність, спрямована на незалежність Тайваню, залишається найбільш руйнівним фактором для миру та стабільності в Тайванській протоці. Чим сильнішою буде відданість принципу одного Китаю, тим більшою буде гарантія миру», – підкреслив міністр.