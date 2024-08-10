Політика

У МЗС Білорусі заявили про ймовірність закриття посольства України
10 Серпня 2024 20:52
білорусь
Ілюстративне фото / Фото БєлТА

Білорусь може порушити питання про доцільність присутності в Мінську дипломатичного представництва України. Про це заявили тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, яку викликало Міністерство закордонних справ країни 10 серпня, повідомили у пресслужбі МЗС державному інформаційному агентству БєлТА .

Зазначено, що Білорусь заявила Україні протест у звʼязку з «порушенням кордону безпілотниками, запущеними з території України».

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що 9 серпня війська ППО нібито «знищили кілька повітряних цілей над територією Білорусі, які летіли з території України». За його словами, сили ВПС і військ ППО Білорусі були приведені в стан підвищеної готовності у зв’язку з порушенням повітряного простору Білорусі.

Пізніше міністр оборони країни країни Віктор Хренін заявив, що Білорусь «посилить» області, які межують з Україною. Він додав, що Олександр Лукашенко нібито дав наказ посилити угруповання військ у Гомельській та Мозирській областях. Вони межують з північними областями України.

У МЗС України наразі не коментували ситуацію.

У ніч з 30 на 31 липня відбулося наймасовіше за весь період моніторингу входження в повітряний простір Білорусі дронів-камікадзе типу «Шахед», якими Росія атакує Україну: на територію країни залетіло не менше ніж п’ять дронів, заявила моніторингова група «Білоруський гаюн».

Тоді у Білорусі ніяк не реагували на входження російських дронів на територію країни.

Олександр Лукашенко підтримав повномасштабне російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року і дозволив використовувати територію, військову інфраструктуру і повітряний простір Білорусі для вторгнення російської армії й обстрілів українських міст, жертвами чого стали десятки тисяч мирних українців.


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