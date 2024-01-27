Кримінал

У Мюнхені в українського пенсіонера відібрали €455000

27 Січня 2024 13:36
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У Німеччині затримали українського пенсіонера, який перевозив 455 000 євро, пише BILD.

Як повідомляє видання, в аеропорту Мюнхена для перевірки вибірково зупинили 66-річного громадянина України. Серед одягу в його валізі знайшли товсті пачки купюр по 20 і 50 євро. Загалом чоловік перевозив 455 000 євро. Він збирався вилетіти на Кіпр.

Під час огляду він сказав, що у нього з собою лише 300 євро. Потім уже в зоні посадки до нього підійшов інший чоловік і передав невелику валізу. Це викликало підозру у правоохоронців. Як заявили BILD у митній службі, зараз там з’ясовують, “чи є це відмиванням грошей, кому вони належать і звідки взялися”.

Як пише видання, найімовірніше, купюри конфіскують на користь держави.


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