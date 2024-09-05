Кримінал

У Мюнхені поруч із генконсульством Ізраїлю сталася стрілянина
5 Вересня 2024 14:51
німеччина
У центрі Мюнхена сталася стрілянина / Фото: Sueddeutsche Zeitung

У Мюнхені сталася стрілянина неподалік від генконсульства Ізраїлю та Центру документації історії націонал-соціалізму в районі площі Кароліненплац, повідомляє газета Sueddeutsche Zeitung.

Поліція Мюнхена підтвердила, що проводить операцію в районі вулиці Бріннерштрассе і Кароліненплац. Жителів попросили уникати цієї зони. У повітря підняли вертоліт.

Пізніше в поліції заявили, що співробітники помітили озброєну людину і відкрили вогонь, унаслідок чого чоловік дістав смертельні поранення. Про те, що того, хто стріляв, убито, також заявив міністр внутрішніх справ Баварії.

За даними поліції, підозрюваний під’їхав до Центру документації націонал-соціалізму з довгоствольною зброєю і відкрив вогонь по поліцейському посту. На місці перебували п’ять поліцейських. Інформації про постраждалих немає. Про особу того, хто стріляв, нічого невідомо.


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