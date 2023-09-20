У Миколаївській області затримали російських агентів, які збирали й передавали дані про військові об’єкти

рьом мешканцям м. Миколаєва та мешканцю м. Очакова повідомлено про підозру у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора України.

“За даними слідства, проросійськи налаштований мешканець Миколаєва – колишній військовий льотчик, який на даний час є працівником одного з оборонних підприємств, добровільно вступив у злочинну змову з представником держави-агресора. Він надавав допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

На завдання куратора він збирав, аналізував та передавав відомості про військові об’єкти, озброєння та військову техніку, розташування особового складу ЗСУ та іншої інформації із зазначенням географічних координат з можливістю ідентифікації на місцевості”, – йдеться в повідомлення.

Чоловік створив агентурну мережу з однодумців. До неї залучив працівника одного з департаментів Миколаївської міської ради, заступницю керівника німецько-українського благодійного фонду та свого товариша по службі – військового пенсіонера. Отриману від спільників інформацію він передавав куратору.

Організатор агентурної мережі, маючи доступ до інформації з грифом “Таємно”, передав представнику держави-агресора дані про техніку, що ремонтується на підприємстві, які запчастини використовуються та звідки надходять, місце розташування ремонтних потужностей, копії контрактів на закупівлю послуг ремонту та обслуговування, технічну документацію на запчастини.

Підозрювані ретельно конспірували свою протиправну діяльність використовуючи оперативні псевдоніми, інформацією обмінювалися на відкритій місцевості, лише при особистих зустрічах.

Наразі підозрювані перебувають під вартою.