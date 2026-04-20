ТО своїми руками: покроковий посібник з обслуговування бензинового двигуна

Багато власників помилково вважають, що догляд за технікою обмежується заправкою бака. На практиці бензиновий двигун генератора працює у важких умовах: постійні оберти під навантаженням та відсутність зворотного охолодження призводять до швидкого старіння масла. Регулярне технічне обслуговування (ТО) — єдиний спосіб уникнути дорогого ремонту та гарантувати запуск пристрою в критичній ситуації.

Регламент та підготовка до роботи

Стандартний інтервал технічного обслуговування більшості побутових агрегатів становить 50–100 мотогодин, однак перша заміна оливи (після обкатки) проводиться вже через 5–8 годин роботи. Перш ніж приступати до маніпуляцій, необхідно прогріти двигун протягом 5–10 хвилин. Тепле масло має кращу текучість, що дозволяє ефективніше вимити металеві мікрочастинки та продукти згоряння з картера.

Безпека під час виконання робіт стоїть на першому місці. Обов’язково від’єднайте високовольтний провід від свічки запалювання, щоб виключити випадковий запуск двигуна. Якщо ви плануєте обслуговувати бензиновий генератор самостійно, підготуйте мінімальний набір інструментів: ключ для свічок, ємність для відпрацьованого масла, чисту ганчірку та лійку з гнучким носиком.

Три стовпи довголіття: масло, фільтр і свічка

Серце генератора — це чотиритактний двигун, чистий стан якого безпосередньо залежить від стану витратних матеріалів. Основний обсяг робіт з технічного обслуговування зосереджений у трьох вузлах, кожен із яких має вирішальне значення для стабільної генерації струму. Недотримання чистоти в цих зонах призводить до падіння оборотів і провалів напруги.

Процес якісного обслуговування включає кілька послідовних етапів:

Зливання відпрацьованого масла через нижню пробку та заливання нового масла типу SAE 10W-30 або 10W-40 до верхньої позначки щупа. Перевірка повітряного фільтра: поролонові елементи промиваються в мильній воді та злегка змащуються олією, паперові — лише продуваються стисненим повітрям або замінюються. Перевірка свічки запалювання на наявність нагару та контроль міжелектродного зазору, який зазвичай становить 0,7–0,8 мм. Промивання паливного відстійника (чашки під краном) від води, що накопичилася, та дрібного сміття, яке потрапило в бак під час заправки. Візуальний огляд затягування болтів кріплення двигуна до рами, оскільки постійна вібрація може послабити з’єднання.

Надлишок масла в картері так само шкідливий, як і його нестача. Зайвий об’єм може виштовхнути сальники або призвести до забруднення повітряного фільтра через систему вентиляції картера. Тому завжди використовуйте мірну ємність відповідно до технічних характеристик вашої моделі.

Перевірка паливної системи та клапанного механізму

Якість сучасного палива залишає бажати кращого, тому навіть при нечастому використанні бензин у карбюраторі може перетворитися на липкий наліт, що блокує жиклери. Якщо генератор планується залишити без роботи більше ніж на місяць, необхідно повністю злити паливо з поплавкової камери через спеціальний дренажний гвинт. Це запобіжить корозії внутрішніх каналів карбюратора та полегшить запуск у майбутньому.

Раз на 200–300 мотогодин рекомендується перевіряти теплові зазори клапанів. Згодом вони «зникають», що проявляється у вигляді характерного металевого стуку або втрати потужності. Регулювання вимагає певного досвіду та щупа потрібної товщини, але виконання цієї процедури дозволяє повернути двигуну заводські показники економічності та стабільності.

Після технічного обслуговування запустіть двигун. Дайте двигуну попрацювати на холостому ходу, переконайтеся у відсутності витоків, а потім плавно підключайте навантаження. Запишіть дату робіт та показання лічильника мотогодин у блокнот.