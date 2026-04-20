        “Однієї крові”: батько і син у лавах 120-ї бригади ТрО

        20 Квітня 2026 14:06

        Є історії, які не потрібно вигадувати – вони вже написані життям.

        Коли поруч у строю стоїть не просто побратим, а рідна людина – це інший рівень відповідальності. Інша сила. Коли для порозуміння достатньо одного погляду – без слів.

        Це – історія батька та сина, які боронять Україну в лавах 120-ї окремої бригади ТрО.

        Сім’я у строю

        У війську кажуть: підрозділ – це сім’я.

        Для Олександра та Андрія це не метафора, а буквальна реальність.

        Батько і син служать пліч-о-пліч, поєднуючи бойовий досвід ветерана та енергію нового покоління.

        Олександр із позивним «Хохол» – у строю з перших днів повномасштабного вторгнення. За його плечима – бої на Донбасі, складні виходи на Харківщині: Стариця, Вовчанськ. Його мотивація завжди була простою і незмінною – захистити родину.

        Андрій мобілізувався на початку 2025 року. Батько зробив усе, щоб син потрапив до його підрозділу – не через привілеї, а щоб передати головне: досвід виживання на лінії бойового зіткнення.

        Позивний для нього обрали швидко:

        – Будеш «Хохол-молодший».

        Іспит війною

        Опанувавши саперну справу, Андрій вже за кілька місяців виконував бойові завдання на складних ділянках Вовчанського напрямку.

        Літо 2025 року стало справжнім випробуванням.

        Нескінченні виходи на мінування – під постійним наглядом ворожих дронів. Важке небо, що не дозволяє вийти з позицій. Дні, проведені в укриттях.

        «Коли вибратись було майже неможливо через “брудне небо”, доводилося сидіти в укриттях по кілька днів і відстрілювати ворога. А вони лізуть і лізуть. І дрони постійно дзижчать над головою», – згадує Андрій.

        Батько бачив, як змінюється син.

        Зникала юнацька легковажність. Замість неї з’являлася твердість – та сама «військова костинка».

        Андрій здобув повагу підрозділу не через батька, а через власні дії. Через витримку. Через надійність.

        Сьогодні він воїн, який живе за простим принципом:

        «Ніхто не кине. Ніхто не відступить».

        Батьківська правда

        «Як батько, я взагалі не хотів би, щоб син служив. Він – моя кровинка, і завжди залишиться дитиною. Але як чоловік розумію: захист свого — це справа честі. Тому зробив усе, щоб його тут прийняли як свого», – каже Олександр.

        Нова війна – нові ролі

        Після переформування батальйону в батальйон безпілотних систем їхня служба змінилася.

        Олександр координує забезпечення підрозділу.

        Андрій працює з безпілотними системами та займається логістикою в зоні активних бойових дій.

        Тепер вони воюють інакше – технологічно.

        Дрони замінюють цілі групи піхоти.

        Дистанційне мінування.

        Доставка вантажів під обстрілами.

        Їхня спільна робота – це баланс досвіду і швидких рішень. Розсудливості та рішучості.

        Кожен успішний вихід наземної платформи, яка витримала удар і повернулася, – це їхня особиста перемога.

        Чекати двох

        Вони знають, заради чого все це.

        Вдома їх чекає дружина і мати – жінка, яка щодня чекає з фронту одразу двох найдорожчих людей.

        І кожне виконане завдання наближає момент цієї зустрічі.


