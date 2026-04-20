“Однієї крові”: батько і син у лавах 120-ї бригади ТрО

Є історії, які не потрібно вигадувати – вони вже написані життям.

Коли поруч у строю стоїть не просто побратим, а рідна людина – це інший рівень відповідальності. Інша сила. Коли для порозуміння достатньо одного погляду – без слів.

Це – історія батька та сина, які боронять Україну в лавах 120-ї окремої бригади ТрО.

Сім’я у строю

У війську кажуть: підрозділ – це сім’я.

Для Олександра та Андрія це не метафора, а буквальна реальність.

Батько і син служать пліч-о-пліч, поєднуючи бойовий досвід ветерана та енергію нового покоління.

Олександр із позивним «Хохол» – у строю з перших днів повномасштабного вторгнення. За його плечима – бої на Донбасі, складні виходи на Харківщині: Стариця, Вовчанськ. Його мотивація завжди була простою і незмінною – захистити родину.

Андрій мобілізувався на початку 2025 року. Батько зробив усе, щоб син потрапив до його підрозділу – не через привілеї, а щоб передати головне: досвід виживання на лінії бойового зіткнення.

Позивний для нього обрали швидко:

– Будеш «Хохол-молодший».

Іспит війною

Опанувавши саперну справу, Андрій вже за кілька місяців виконував бойові завдання на складних ділянках Вовчанського напрямку.

Літо 2025 року стало справжнім випробуванням.

Нескінченні виходи на мінування – під постійним наглядом ворожих дронів. Важке небо, що не дозволяє вийти з позицій. Дні, проведені в укриттях.

«Коли вибратись було майже неможливо через “брудне небо”, доводилося сидіти в укриттях по кілька днів і відстрілювати ворога. А вони лізуть і лізуть. І дрони постійно дзижчать над головою», – згадує Андрій.

Батько бачив, як змінюється син.

Зникала юнацька легковажність. Замість неї з’являлася твердість – та сама «військова костинка».

Андрій здобув повагу підрозділу не через батька, а через власні дії. Через витримку. Через надійність.

Сьогодні він воїн, який живе за простим принципом:

«Ніхто не кине. Ніхто не відступить».

Батьківська правда

«Як батько, я взагалі не хотів би, щоб син служив. Він – моя кровинка, і завжди залишиться дитиною. Але як чоловік розумію: захист свого — це справа честі. Тому зробив усе, щоб його тут прийняли як свого», – каже Олександр.

Нова війна – нові ролі

Після переформування батальйону в батальйон безпілотних систем їхня служба змінилася.

Олександр координує забезпечення підрозділу.

Андрій працює з безпілотними системами та займається логістикою в зоні активних бойових дій.

Тепер вони воюють інакше – технологічно.

Дрони замінюють цілі групи піхоти.

Дистанційне мінування.

Доставка вантажів під обстрілами.

Їхня спільна робота – це баланс досвіду і швидких рішень. Розсудливості та рішучості.

Кожен успішний вихід наземної платформи, яка витримала удар і повернулася, – це їхня особиста перемога.

Чекати двох

Вони знають, заради чого все це.

Вдома їх чекає дружина і мати – жінка, яка щодня чекає з фронту одразу двох найдорожчих людей.

І кожне виконане завдання наближає момент цієї зустрічі.