Кримінал

У Миколаєві викрили агента РФ, який наводив російські ракети

22 Січня 2024 10:16
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сбу

У Миколаєві викрили агента РФ, який наводив російські ракети на шпиталі ЗСУ, де проходили лікування та реабілітацію українські захисники.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Також злочинець, співробітник місцевого комунального підприємства, намагався виявити місця базування бойових підрозділів ЗСУ та з’ясувати про наявне озброєння.

Крім того, зловмисник “малював” для агресора схеми оборонних пунктів поблизу ключових мостів, якими могла рухатись військова техніка Сил оборони.

Для цього фігурант об’їжджав місто на власному автомобілі та приховано фіксував локації об’єктів, повідомляє СБУ.

Зловмиснику загрожує 12 років тюрми.


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