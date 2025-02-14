Кримінал

У Миколаєві СБУ затримала шпигуна, якого ФСБ перекинула з Росії для коригування авіаударів
14 Лютого 2025 10:11
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Затримання агента ФСБ в Миколаєві / Фото: СБУ
Затримання агента ФСБ в Миколаєві / Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаєві агента ФСБ. 35-річний раніше судимий чоловік, який через треті країни приїхав до України, коригував авіаудари по Силах оборони.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, до початку повномасштабної війни фігурант відбував покарання за вчинення тяжких злочинів у виправній установі Херсона. Після захоплення міста окупанти перевели в’язня до однієї з колоній на території РФ, де його завербував кадровий співробітник ФСБ.

За вказівкою куратора агент приїхав до Миколаєва через треті країни і згодом приступив до виконання завдань ворога. Основною ціллю окупантів були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті.

“Для отримання розвідданих фігурант обходив місцевість, де приховано фотографував локації ймовірного перебування українських захисників. Також агент “втемну” випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов”, – розповіли в СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала шпигуна за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. При обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, з якого він контактував зі своїм російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій агента за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.


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