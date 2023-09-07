У М’янмі журналіста посадили за грати на 20 років за репортаж про циклон

У М’янмі журналіста з незалежного видання засудили до 20 років ув’язнення з примусовими роботами за висвітлення циклону.

Про це повідомляє Myanmar Now.

У середу військовий трибунал у Янгоні засудив фотожурналіста до 20 років ув’язнення з каторжними роботами за різними звинуваченнями.

Силовики хунти заарештували Сай Зау Тайке з незалежного інформаційного видання Myanmar Now у столиці штату Ракхайн Сіттве 23 травня, трохи більше ніж через тиждень після того, як циклон Мокко уразив країну.

40-річний фотожурналіст мав зробити репортаж про наслідки шторму, внаслідок якого загинуло понад 140 людей. Багато з них належали до переслідуваної національної меншини рохінджа та проживали в таборах для внутрішньо переміщених осіб.

Після арешту влада допитувала Сай Зау Тайке протягом приблизно тижня в Сіттве та Янгоні. У середині червня його перевели до сумнозвісної в’язниці Інсейн у Янгоні.

Спершу його звинувачували в дезінформації та підбурюванні до заколоту, які передбачають покарання від одного до 20 років.

Однак кількість звинувачень, за якими його засудили, не підтверджена.

Сай Зау Тайке не мав жодного правового представництва під час утримання під вартою. До його засудження не було жодних судових засідань чи інших розглядів.

Після арешту наприкінці травня йому не дозволяли відвідувати родину, а адміністрація в’язниці обмежила відправлення пошти та посилок на його ім’я, як і для інших ув’язнених по всій країні.

«Його вирок є ще одним свідченням того, що свобода преси була повністю скасована під правлінням військової хунти, і показує, яку високу ціну незалежні журналісти в М’янмі повинні платити за свою професійну роботу», – сказав головний редактор Myanmar Now Све Він.

Сай Зау Тайке є другим журналістом Myanmar Now, якого заарештувала військова влада після державного перевороту 2021 року.