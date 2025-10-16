        Кримінал

        У моторошній ДТП на Франківщині загинув 15-річний водій

        Галина Шподарева
        16 Жовтня 2025 21:24
        ДТП із загиблим на Франківщині / Фото: ГУНП в Івано-Франківській області
        ДТП із загиблим на Франківщині / Фото: ГУНП в Івано-Франківській області

        Сьогодні, 16 жовтня, близько 16:00, у місті Косів Івано-Франківської області не розминулися автомобілі Volkswagen та “Нива”. Загинув один із водіїв, неповнолітній юнак.

        Про це повідомили в ГУНП в Івано-Франківській області.

        Автомобілі Volkswagen Passat та “Нива” зіткнулися на околиці Косова. Внаслідок удару Volkswagen вилетів у кювет. Від отриманих травм 15-річний водій загинув на місці.

        У салоні авто також перебував пасажир – неповнолітній, який дістав тілесні ушкодження. Травм зазнав і 43-річний водій “Ниви”. Постраждалих доправили до лікарні.

        Місце смертельної ДТП / Фото: ГУНП в Івано-Франківській області

