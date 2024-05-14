Суспільство

У Москві затримали начальника головного управління кадрів Міноборони РФ

14 Травня 2024 10:20
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москва, рф, міноборони
Юрій Кузнєцов / Рос.ЗМІ

У Москві затримали начальника головного управління кадрів Міноборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова.

Про це пише прокремлівське видання ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ, телеграм-канал Baza

“Генерал-лейтенант Кузнєцов затриманий як підозрюваний у кримінальному злочині. Розслідуванням справи займається головне військово-слідче управління СК РФ. Слідчий уже звернувся до суду для обрання генералу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту”.

У чому саме підозрюють Кузнєцова – невідомо. Засідання щодо запобіжного заходу відбулося того ж дня; його результати також невідомі. Це вже друга кримінальна справа в міністерстві оборони РФ за останній час.

За словами представника правоохоронних органів, на робочому місці Кузнєцова, а також у його будинку провели обшук. Інші подробиці кримінальної справи не повідомляють.

Із 2010 до 2023 року Кузнєцов обіймав посаду начальника 8-го управління Генерального штабу Збройних Сил РФ. Цей орган займається питаннями служби захисту державної таємниці в межах Міністерства оборони.

Кузнєцова призначили на посаду начальника Головного управління кадрів МО РФ у травні 2023 року. До цього він “проходив службу на різних посадах служби захисту державної таємниці”.


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