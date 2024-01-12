У Москві ввели графіки відключень електроенергії

У зв’язку з тим, що російська енергосистема не витримує навантаження, у Москві оголосили про введення графіків відключень.

І хоча причиною цього комунальники називають “планові профілактичні роботи”, навіть самі громадяни РФ впевнені, що необхідність у їхньому проведенні якраз під час аномальних морозів виглядає доволі сумнівною.

“Відключення здійснюватимуться за чіткими інтервалами між районами суворо відповідно до графіка. Інтервал відключення не перевищуватиме 12 годин на день”, — йдеться в оголошенні Мосенегрозбуту.