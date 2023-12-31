У Москві відзвітували про знищені “цілі прийняття рішень” у Харкові

ЗС РФ у відповідь на обстріл Бєлгорода вдарили по «центрах прийняття рішень та військових об’єктах» у Харкові, заявили в Міноборони Росії.
- «Високоточним ракетним ударом по колишньому готельному комплексу “Харків Палас“ знищено представників ГУР та ЗСУ, які брали безпосередню участь у плануванні та виконанні теракту в Білгороді»;
- «Там же знаходилося до двохсот іноземних найманців, яких планувалося залучити до проведення терористичних рейдів на прикордонній з Україною території Російської Федерації»;
- «Ударами високоточних ракет по будівлі СБУ в Харківській області та пунктом тимчасової дислокації націоналістичного формування «Правий сектор» ліквідовано представників керівного складу СБУ, іноземних найманців та бойовиків підрозділу «Кракен», які безпосередньо здійснювали підготовку диверсій на російській території»;
- Також високоточними ударами вражена філія національного центру управління космічними засобами в районі населеного пункту Залісці Хмельницької області, яка використовується ЗСУ для ведення розвідки.
- Знищено бази пального у Харкові та Запоріжжі, з яких йшло постачання українських угруповань військ на Харківському та Оріхівському напрямках».