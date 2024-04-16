У Москві сталася пожежа на заводі боєприпасів для С-300, – росЗМІ

У Москві на території заводу “Авангард” сталася пожежа. Про це повідомляє Telegram-канал “ASTRA”.

Пожежа поширилася на територію 50 квадратних метрів. Однак її змогли локалізувати працівники пожежної охорони, які прибули на допомогу.

Що стало причиною пожежі та чи є жертви – наразі не відомо.

АТ Московський машинобудівний завод “Авангард” входить до складу акціонерного товариства “Концерн повітряно-космічної оборони “Алмаз-Антей”. На цьому підприємстві виробляють боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.