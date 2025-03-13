Суспільство

У Москві сталася пожежа на електростанції
13 Березня 2025 11:45
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Пожежа на ТЕЦ в Москві / Скриншот
Пожежа на ТЕЦ в Москві / Скриншот

На території одній з московських електростанцій 13 березня спалахнула пожежа. МНС на територію режимного об’єкта пустили не відразу, тож вогонь охопив щонайменше 400 кв. метрів.

Про це повідомляють російські пабліки.

Причина займання не уточнюється. Повідомляється, що розпочалася пожежа під дахом будівлі.

“При цьому рятувальники досі не можуть розпочати гасіння пожежі – їх не пускають на територію режимного об’єкта”, – йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що МНСники все ж таки потрапили на територію та розпочали гасіння. За попередніми даними, пожежа сталася в адміністративній будівлі, виведеній з експлуатації.


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