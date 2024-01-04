Суспільство

У Москві пожежа на підстанції: будинки залишились без світла й тепла при 27° морозу

4 Січня 2024 09:18
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пожежа, москва

У Москві через пожежу на підстанції десятки будинків залишилися без електропостачання та опалення.

Про це пише пропагандистське агентство РИА Новости, телеграм-канали Baza і Mash

Як пише РИА Новости з посиланням на МНС РФ, загоряння сталося в четвер вранці на трансформаторній підстанції на північному сході Москви, споживачів перемикають на резервну схему електропостачання.

Пізніше агентство з посиланням на владу Москви повідомило, що “більшу частину будинків переведено на резервну схему після пожежі на підстанції в Москві, приблизно 40 будинків буде переведено в найближчі півтори-дві години”.

Як пише Baza, унаслідок пожежі на підстанції на Високовольтному проїзді в Москві понад 20 багатоповерхових будинків у кількох районах міста (Відрадне, Бібірево, а також Північне і Південне Медведково) залишилися без світла й опалення.

Про причини пожежі поки не повідомляють.

При цьому ніч на 4 січня в Москві була найхолоднішою з початку зими, температура опустилася до мінус 27,1 градуса, повідомили в центрі погоди “Фобос”.

За даними Mash, трансформаторна підстанція у Високовольтному проїзді загорілася приблизно о 6 ранку. Від неї живляться, зокрема, будинки в Бібіреві, Відрадному і Медведкові. Пізніше пожежу ліквідували.

Багатоповерхівки в трьох районах Москви залишилися без електрики. Температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла в історичні для Москви морози.


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