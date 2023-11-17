У Москві наклали заборону на проведення мітингів дружинами військових

Влада російської столиці відмовилася погодити мітинг дружин мобілізованих, які вимагають повернення своїх чоловіків із війни. Пояснили це небезпекою поширення коронавірусу.

Про це повідомляє “Медуза” і профільний телеграм-канал “Путь домой”

Зокрема, причиною для відмови названо “епідеміологічну обстановку, що складається в місті”. В офіційному листі заявницям пояснили, що в Москві досі діє заборона на масові заходи, запроваджена 2020 року через коронавірус.

У відповіді, яку підписав заступник начальника департаменту регіональної безпеки та протидії корупції Кирило Малишкін, також нагадується про “відповідальність” у разі проведення заходу всупереч рішенню чиновників.

Акцію планували провести 25 листопада на Театральній площі. Заявники припускали, що туди може прийти до 300 осіб.