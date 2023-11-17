Суспільство

У Москві наклали заборону на проведення мітингів дружинами військових

17 Листопада 2023 18:06
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москва, мітинг

Влада російської столиці відмовилася погодити мітинг дружин мобілізованих, які вимагають повернення своїх чоловіків із війни. Пояснили це небезпекою поширення коронавірусу.

Про це повідомляє “Медуза” і профільний телеграм-канал “Путь домой”

Зокрема, причиною для відмови названо “епідеміологічну обстановку, що складається в місті”. В офіційному листі заявницям пояснили, що в Москві досі діє заборона на масові заходи, запроваджена 2020 року через коронавірус.

У відповіді, яку підписав заступник начальника департаменту регіональної безпеки та протидії корупції Кирило Малишкін, також нагадується про “відповідальність” у разі проведення заходу всупереч рішенню чиновників.

Акцію планували провести 25 листопада на Театральній площі. Заявники припускали, що туди може прийти до 300 осіб.


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