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У Москві ліквідували заступника генерального конструктора КБ “Марс” Михайла Шатського, – ЗМІ
12 Грудня 2024 12:25
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гур, росія
Михайло Шатський / Фото з відкртитих джерел

У Москві ліквідували Михайла Шатського, заступника генерального конструктора КБ “Марс” і керівника відділу програмного забезпечення, який працював над модернізацією російських ракет X-59.

Про смерть Шатського першим повідомив російський журналіст Олександр Невзоров, вказавши, що операцію здійснило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Сьогодні силами ГУР у Москві ліквідовано особливо шкідливий злочинець-заступник генерального конструктора, керівник відділу програмного забезпечення КБ “Марс” Михайло Шатський”, – повідомив Невзоров.

Інформацію про ліквідацію цього російського посадовця також підтвердили РБК-Україна джерела в Силах оборони України.


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