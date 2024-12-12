У Москві ліквідували заступника генерального конструктора КБ “Марс” Михайла Шатського, – ЗМІ

У Москві ліквідували Михайла Шатського, заступника генерального конструктора КБ “Марс” і керівника відділу програмного забезпечення, який працював над модернізацією російських ракет X-59.
Про смерть Шатського першим повідомив російський журналіст Олександр Невзоров, вказавши, що операцію здійснило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
“Сьогодні силами ГУР у Москві ліквідовано особливо шкідливий злочинець-заступник генерального конструктора, керівник відділу програмного забезпечення КБ “Марс” Михайло Шатський”, – повідомив Невзоров.
Інформацію про ліквідацію цього російського посадовця також підтвердили РБК-Україна джерела в Силах оборони України.