У Москві горить офіс пропагандистського каналу

На північному сході Москви горить офіс телеканалу РПЦ “Спас”, що на вулиці Академіка Корольова, 13.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними пропагандистів, пожежа сталася у суботу, 10 березня, у дев’ятиповерховій будівлі біля телецентру “Останкіно”, у якій розміщений офіс телеканалу РПЦ “Спас”. Займання сталося в адміністративній будівлі. Відбувся спалах на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі.

Зараз проводиться евакуація працівників, одну людину врятовано з другого поверху. Інформації про масштаби пожежі та постраждалих наразі немає.

На відео видно, як до будівлі прямує велика кількість пожежних машин. Вони простяглися в одну ширенгу вздовжи вулиці.