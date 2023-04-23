Суспільство

У МОН розповіли про переваги 12-річної системи шкільної освіти

23 Квітня 2023 19:39
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освіта, реформа

В Міністерстві освіти та науки назвали переваги 12-річної системи шкільної навчання, яку пропонують запровадити з 2024 року. 

Вона вплине, зокрема, на якість освіти, про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

За його словами, 12-річна система шкільної освіти має низку переваг, зокрема, вона допоможе покращити якість освіти та інтегрувати українську освіту до програм Європейського Союзу.

“12-річка є євроінтеграційним кроком. Тому що більшість країн ЄС – ми робили дослідження серед 38 країн Європи, не лише членів ЄС — 19 країн мають 12-річну систему навчання, 17 країн — 13-річну, і навіть є країни з 14-річною і 15-річною повною загальною середньою освітою”, – сказав Вітренко. 

Урядовець зазначив, що в разі введення 12-річки може бути сформована середня профільна школа, яка допоможе дитині визначитися у майбутній професії. 

“Позитивом буде те, що наші атестати середньої освіти будуть повністю визнаватися в європейських країнах. Тому що наразі нашим дітям треба навчатися ще один рік для того, щоб вступити до закладів вищої освіти Європи”, – пояснив посадовець.

Андрій Вітренко додав, що 11-річне шкільне навчання нині існує лише в Росії та Білорусі.

“Враховуючи тенденції у сфері освіти, всі останні комюніке і ЮНЕСКО, і ООН, ми намагаємося подовжити навчання людини для того, щоб людина, по-перше, позитивно впливала на себе та свій добробут. По-друге, щоб вона позитивно впливала на добробут держави, і зростала її продуктивність праці. По-третє, це стабілізація суспільного життя – освічена людина – це людина багата і людина-інноватор”, – підкреслив Вітренко.

Нині в Міністерстві освіти проводять експертні дослідження для того, щоб ухвалити виважене рішення, коли запровадити 12-річну освіту.


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