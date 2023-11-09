Суспільство

У МОН прокоментували скандал з Іриною Фаріон

9 Листопада 2023 12:05
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освіта

У Міністерстві освіти та науки України відреагували на скандал з професоркою Львівської політехніки Іриною Фаріон. І заявили, що підтримують вимоги студентів не співпрацювати з людьми, які не поважають захисників та захисниць. При цьому додали, що рішення про призначення та звільнення працівників ухвалює виш.

Таку відповідь на журналістський запит Суспільному надіслали з Міністерства освіти та науки України.

У МОН заявили, що окрім освітньої функції університети мають завдання формувати особистість та світогляд студента. А тому викладачі повинні не лише передавати знання молоді, а й виховувати повагу до фундаментальних цінностей. Серед них — гідність людини та повага до українських захисників та захисниць. Для цього виші мають обирати до штату тих педагогів, які самі є носіями таких ідей.

“Міністерство підтримує вимоги студентів до ЗВО не співпрацювати із людьми, які не розділяють фундаментальні цінності, як-от гідність людини й повага до наших захисників та захисниць”, — йдеться у відповіді на запит.

У Міністерстві освіти та науки додали, що саме виші самостійно призначають та звільняють з посади викладачів і працівників освіти. А тому університети несуть відповідальність за те, щоб ці люди були “не тільки кваліфікованими спеціалістами, але й людьми високих ціннісних орієнтирів та моральних переконань”.

Керівниця центру комунікацій Львівської політехніки Наталія Павлишин повідомила Суспільному, що позиція вишу, яку оприлюднили ввечері, 7 листопада, є незмінною. У заяві йдеться про те, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом.


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