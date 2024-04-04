У Молдові знову виявили уламки “шахеда”

У Молдові поблизу кордону з Україною виявили фрагменти безпілотного літального апарату типу “Герань-2”.

Фрагменти були знайдені приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону, повідомили у Прикордонній поліції Республіки Молдова.

Доступ до місця, де було виявлено уламки дрона, обмежено. Наразі уламки дрона аналізують фахівці.

Уламки російських ударних БПЛА на території Молдови виявляють вже не перший раз. Вперше про такі небезпечні знахідки повідомляли 11 лютого.

Також в Україні зафіксували проліт російського дрона через Молдову під час масованої атаки у ніч проти 27 лютого.