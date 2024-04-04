Кримінал

У Молдові знову виявили уламки “шахеда”

4 Квітня 2024 18:09
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Уламки російською ударного дрона / Фото: Прикордонна поліція Республіки Молдова

У Молдові поблизу кордону з Україною виявили фрагменти безпілотного літального апарату типу “Герань-2”.

Фрагменти були знайдені приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону, повідомили у Прикордонній поліції Республіки Молдова.

Доступ до місця, де було виявлено уламки дрона, обмежено. Наразі уламки дрона аналізують фахівці.

Уламки російських ударних БПЛА на території Молдови виявляють вже не перший раз. Вперше про такі небезпечні знахідки повідомляли 11 лютого.

Також в Україні зафіксували проліт російського дрона через Молдову під час масованої атаки у ніч проти 27 лютого.


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