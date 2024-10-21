Політика

У Молдові порахували 100% бюлетенів на виборах президента і референдумі щодо ЄС
21 Жовтня 2024 18:45
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вибори, молдова
Результати президентських виборів у Молдові / ЦВК Молдови

У Республіці Молдова пройшли вибори президента. Одночасно громадяни висловлювалися щодо внесення змін до Конституції про вступ країни до Європейського Союзу.

За результатами 100% бюлетенів, на виборах більшість голосів набрала чинна глава держави Майя Санду – 42,45%. Її ключовий опонент Олександр Стояногло отримав 25,98%.

Другий тур виборів запланований на 3 листопада.

За євроінтеграцію проголосували 50,46% виборців, проти 49,54%.

У ЄС заявили, що виборча кампанія у Молдові відбулась в умовах безпрецедентного втручання Росії, яка намагалась дестабілізувати демократичний процес.


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