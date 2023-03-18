Суспільство

У Міноборони запевнили, що мобілізованих без підготовки не відправляють на передову

18 Березня 2023 21:00
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зсу, мобілізація, генштаб, маляр

Кремлівська пропаганда продовжує відпрацьовувати тему дискредитації мобілізації в Україні. Зокрема, вони продовжують заявляти, що українська влада відправляє на фронт непідготовлених бійців

Так, знову на порядок денний проросійських телеграм-каналів повернулись меседжі про мобілізацію жінок, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край. Якщо військовозобов’язана жінка отримує повістку – це для уточнення даних. Бо вони, згідно з законом, повинні це робити що 5 років – заявила Маляр.

Також постійно шириться інформація, що нібито через «Дію» будуть видавати повістки.

“Наразі повістки через «Дію» не видають. І питання це не опрацьовується” – запевнила заступниця міністра оборони.

Ще один російський наратив, що мобілізованих одразу без підготовки відправляють в Бахмут.

“Насправді, мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів. Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання” – розповіла Маляр.

Також, заступниця міністра повідомила номери гарячої лінії Міністерства оборони: 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99.

“Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, ви маєте повідомити про це на телефони гарячої лінії. Для того, щоб оперативно розібратись і вжити заходів, потрібно назвати ім’я та прізвище мобілізованої особи й номер військової частини, в яку направили, та який ТЦК СП відправив” – додала вона.


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