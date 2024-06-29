У Мінську заявили про підготовку до вторгнення в Білорусь українських диверсантів

Міноборони Білорусі заявляє про зростання напруженості на кордоні з Україною.

“Обстановка на білорусько-українському кордоні характеризується наростанням напруженості”, – заявив заступник командувача силами спеціальних операцій з ідеологічної роботи збройних сил Білорусі Вадим Лукашевич. Його слова наводять російські ЗМІ.

Він заявив, що, за інформацією Міноборони Білорусі, Україна стягує до білоруських кордонів війська, озброєння, військову техніку. Зокрема, за його словами, “у Житомирській області розміщені американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важка далекобійна артилерія та інша техніка”.

“Крім того, ми знаємо про те, що ЗСУ розгорнули системи спостереження радіоелектронної розвідки поблизу наших кордонів, широко використовують безпілотні літальні апарати. Періодично вони, порушуючи кордон, залітають на нашу територію”, – додав Лукашевич.

Міноборони стверджує, що це може означати підготовку до проникнення на територію Білорусі диверсантів з України.

Тим часом начальник білоруського Генштабу Павло Муравейко заявив, що Україна розмістила спецназ на кордоні з Білоруссю.

“Буквально останніми тижнями ми спостерігаємо поки що нічим не обґрунтовану і поки що незрозумілу нам активність поблизу наших кордонів з боку України. У населений пункт Овруч, який на Житомирському напрямку, Рівненсько-Житомирському напрямку, прибули підрозділи спеціального призначення 1-ї президентської бригади”, – цитує Муравейка “Інтерфакс”.

“Ми змушені переміщати туди наші підрозділи, вступати у взаємодію з органами прикордонної служби, нарощувати окремі напрямки і готуватися до прикриття, а також рухати інколи артилерію і бути здатними відреагувати. І не хотілося б, щоб наша південна сусідка повелася на чиїсь вказівки і спробувала спробувати білорусів на зуб”, – заявив глава білоруського Генштабу.