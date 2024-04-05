У Міноборони розповіли про функціонал застосунка “Армія+”

Міноборони розробляє застосунок для українських військовослужбовців “Армія+”, в якому планують об’єднати низку послуг.

У новому застосунку буде посвідчення військовослужбовця, можна подати документи на УБД, подати рапорт чи замовити боєприпаси, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в інтерв’ю АрміяInform.

Електронні рапорти створять більш довірливі відносини між військовослужбовцями і їхніми командирами, а відмови або схвалення рапорту будуть більш предметними, ґрунтовними та доцільними.

“Електронні рапорти — це для нас дуже-дуже критично. Адже більшість процесів в армії проходять через паперові рапорти. І це абсолютно недружня процедура: рапорт пишеться від руки, ти не можеш відстежити, коли його розглянуть, коли підпишуть тощо”, — сказала Черногоренко.

Заступниця міністра оборони нагадала, що “Армія+” має стати центральним продуктом цифровізації.

“Сюди ж має підтягуватися медична картка, зарплата — все, що є екосистемою для військовослужбовця. В “Армія+” також хочемо додати опцію “евакуюватися”: просто даєш сигнал — і тебе забирають на найближчий стабілізаційний пункт, наприклад, і надають необхідну медичну допомогу”, — додала вона.

Черногоренко додала, що бороти українську паперову армію складно, через те, що це звички, традиційні підходи.

“Армія — це достатньо великий організм, тому зміни складно впроваджувати. Але ми до цього йдемо. Українці — дуже smart, дуже винахідливі, і швидко підхоплять класні продукти. Наприклад, я дуже добре пам’ятаю, як мало хто вірив в електронний паспорт в Дії, але зараз це частина нашого життя. Тому і «Армія+» стане частиною життя кожного військовослужбовця”, — резюмувала Черногоренко.