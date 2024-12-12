У Міноборони розповіли, чим посилений сухпайок відрізняється від звичайного

Міністерство оборони України дало роз’яснення чим посилений сухпайок відрізняється від звичайного.

Як повідомляє оборонне відомство, звичайний сухпайок містить три основні раціони (сніданок, обід, вечеря) та включає базові продукти, що забезпечують енергетичні потреби військових:

Галети з пшеничного борошна першого сорту.

Сухарі з пшеничного або житнього борошна.

Готові до вживання перші страви (борщ з м’ясом, супи з м’ясом у реторт-упаковці).

Готові до вживання другі страви (каші з м’ясом, овочі з м’ясом у реторт-упаковці).

Кава розчинна, чай, цукор, мед, фруктовий джем.

Перець чорний мелений, сіль, одноразова столова ложка, серветки.

“Цей набір забезпечує базові потреби військових у харчуванні на добу, придатний для споживання в польових умовах, якщо є доступ до води та мінімальні умови для зберігання”, – йдеться у повідомленні.

Посилений сухпайок розроблений для більш складних умов служби таких як спецзавдання. Він містить додаткові компоненти, які підвищують його калорійність, енергетичну цінність та автономність:

До сніданку додаються 30 г сухофруктів, 35 г чорного шоколаду, одна гумка жувальна, один безполуменевий нагрівач їжі.

До обіду додається одна гумка жувальна, один безполуменевий нагрівач їжі.

До вечері додаються 200 г готової до вживання м’ясної страви, одна гумка жувальна, один безполуменевий нагрівач їжі, 2 г кави розчинної, 10 г цукру.

“Особливістю посиленого сухпайка є значно більша автономність завдяки включенню безполуменевих нагрівачів їжі, що дозволяють військовим розігрівати страви навіть у польових умовах без доступу до вогню або іншого джерела тепла”, – пояснили у міноборони.