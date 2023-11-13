Політика

У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів

13 Листопада 2023 18:54
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міноборони

У Міністерстві оборони України розглядають можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ.

Про це повідомляють співрозмовники “Української правди” у військово-політичному керівництві

За даними джерел УП, міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександра Тарнавського та командувача Об’єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Як відомо, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.

Про причини ймовірного звільнення Тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомляється.

Підстав для звільнення Наєва джерела також не уточнюють. Водночас, за даними УП, він може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини в 2022 році.


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