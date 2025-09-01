        Суспільство

        У Міноборони пояснили, як працюватиме система бодікамер у ТЦК

        Федір Олексієв
        1 Вересня 2025 13:21
        читать на русском →
        Відеофіксації для ТЦК та СП / Міноборони
        Відеофіксації для ТЦК та СП / Міноборони

        З 1 вересня в Україні набрала чинності норма, яка зобов’язує військовослужбовців груп оповіщення ТЦК та СП використовувати бодікамери.

        Про це повідомили у Міністерстві оборони.

        Реклама
        Реклама

        У відомстві зазначають, що вже розпочато розбудову спеціальної ІТ-системи для уніфікації та централізації процесу відеофіксації. Вона передбачає закупівлю камер, створення захищеного сховища даних і програмне забезпечення для оперативного аналізу записів.

        За словами заступника міністра оборони Євгена Мойсюка, мета нововведення — зробити роботу груп оповіщення максимально прозорою, мінімізувати конфлікти, запобігти зловживанням і захистити права як військовозобов’язаних, так і працівників ТЦК.

        Запис із бодікамер має розпочинатися автоматично на початку виконання завдань і тривати безперервно до їх завершення. Виняток можливий лише у випадках, коли в кадр потрапляють військові об’єкти, інформація з обмеженим доступом або під час особистих потреб співробітника.

        Працівникам заборонено видаляти чи змінювати записи, вимикати камеру або передавати відео стороннім особам. Контроль за фіксацією здійснює відповідальна особа ТЦК, а доступ до матеріалів має керівництво. Після завершення роботи файли автоматично завантажуються на захищений сервер, де зберігаються щонайменше 30 днів, а у випадках слідчих чи судових процесів — довше.

        Мойсюк підкреслив, що за порушення правил користування бодікамерою передбачена дисциплінарна відповідальність — від догани до пониження у посаді чи званні.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини