Суспільство

У Міноборони опублікувало повний перелік змін до нового закону про мобілізацію

24 Квітня 2024 15:44
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мобілізація
Новобранці, які бажають вступити до лав 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ / Фото: REUTERS

Новий закон про мобілізацію підписаний президентом та набуває чинності з 18 травня.

Міноборони України опублікувало інфографіку з основними змінами, які стосуються як військовослужбовців, так і цивільних громадян України.

Обов’язки громадян та органів влади

Серед головного – під час мобілізації чоловіки від 18 до 60 років мають носити з собою військово-облікові документи та пред’явити їх уповноваженим особам.

Органи місцевого самоврядування повинні сприяти підготовці та проведення мобілізації та демобілізації. Вести звітність та облік військовозобов’язаних, а також взаємодіяти з Силами оборони.

Відстрочка, бронювання, військовий облік

Міноборони опублікувало повний перелік категорій осіб, яким може надатися відстрочка від призову, а також осіб хто підлягає бронювання.

Порядок взяття на військовий облік, а також зняття та виключення з обліку

Базова та військова служба

Зазначається, що чоловіки віком від 18 до 25 років придатні до базової військової служби в армії. Відстрочку можуть отримати тимчасово непридатні за здоров’ям, студенти та за сімейними обставинами.

Базова служба під час дії воєнного стану триває до трьох місяців. Військова служба за призовом під час мобілізації триває до завершення особливого періоду або завершується за інших обставин.

Військово-транспортний обов’язок та інші зміни

Військово-транспортний обов’язок установлюється з метою задоволення потреб Сил оборони транспортними засобами.

Це можуть бути трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка.

Інші зміни


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