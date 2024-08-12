У Міноборони ФРН заявили, що Україна може використовувати передану Німеччиною зброю, як вважатиме за потрібне

Зброя, надана Україні Німеччиною може бути використана на розсуд Києва.

Про це заявив на брифінгу в понеділок речник Міністерства оборони ФРН Арно Коллац.

Для Міноборони не стоїть питання законності дій на території Курської області: міжнародне право передбачає можливість заради захисту власної держави ведення воєнних дій на території країни-агресора, зауважив Коллац. Отже, за його словами, це не передбачає якихось спеціальних умов використання зброї, наданої Бундесвером.

«Після того, як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні, це – українська зброя… Немає жодних перешкод, отже Україна є вільною у виборі можливостей», – заявив офіцер, додавши, що Україна при цьому зобов’язана дотримуватися міжнародного права.

Коллац уточнив, що використання далекобійної зброї – інше, політичне питання, але в цьому випадку про таке не йдеться.

Заступник речника Федерального уряду Вольфганг Бюхнер своєю чергою сказав, що Берлін інтенсивно консультується із ближчими союзниками та з урядом у Києві стосовно «специфічних збройних систем», які використовує Україна.

Заступник речника не став давати оцінку операції в Курській області, зазначивши, що військова ситуація постійно змінюється, з місця подій надходять «суперечливі та подекуди навмисно сфальшовані новини». Це дуже таємна операція, «підготовлена без зворотнього зв’язку», додав він, зазначивши, що все вказує на те, що йдеться про обмежену операцію, отже оцінювати її зарано.