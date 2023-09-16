У Міненерго відповіли як працюватиме енергосистема у разі російських атак

За даними ГУР та даними світової розвідки, росіяни планують продовжувати атаки на енергосистему України як і минулого року. Однак, цього разу, енергетики більше підготовлені до чергових атак, а система протиповітряної оборони – більш якісна, порівняно з минулим роком.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

“Ми сподіваємося, що цього року нам вдасться бути більш готовими до атак і швидше відновлюватись, якщо все-таки якісь пошкодження будуть. Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами системи розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що нам доведеться впроваджувати ці графіки”, – пояснила вона.