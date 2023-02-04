У Міненерго назвали три області з критичним енергопостачанням

У зв’язку з бойовими діями та атаками росіян по критичній інфраструктури, найскладніша ситуація зі знеструмленнями спостерігається у Донецькій, Херсонській і Харківській областях. Найбільша частка відключених споживачів через дефіцит генерувальної потужності та мережеві обмеження – у Волинській, Одеській і Чернівецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Там також зазначили, що у суботу, 4 лютого, ситуація з електропостачанням продовжує поліпшуватись. Так, через зниження попиту на електричну енергію у вихідний день, а також увімкнення після ремонтів блоків теплової генерації, очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме до 12 % від потреби.

“Обмеження споживання електроенергії здійснюється НЕК «Укренерго» шляхом доведення до всіх операторів систем розподілу (ОСР) лімітів споживання, які діють упродовж доби. Кожний ОСР в межах доведеного ліміту у своїй області складає графіки погодинних відключень та інформує про це споживачів. У разі перевищення ліміту застосовуються аварійні відключення електроенергії”, – йдеться у повідомленні.

За даними ДТЕК, вся Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. На підстанції сталася друга за останню добу масштабна аварія. Без світла залишилися Приморський, Малиновський і Суворовський райони Одеси, а також села поблизу.

Через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси. В “Укренерго” наразі не можуть точно сказати, коли світло повернеться.