У Міненергетики повідомили, що відключення світла поки не планується

Міненерго спростовує повідомлення про графіки відключення світла в Україні на найближчі дні. Жодних вимкнень наразі не планується, енергії вистачає на потреби українців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

За даними відомства, протягом останніх кількох днів перед початком опалювального сезону в соццережах та деяких ЗМІ поширюється інформація, що в Україні нібито починають працювати графіки відключень електроенергії. Міністерство спростовує ці повідомлення.

На тлі цих повідомлень Міненерго підкремслює: поки що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо, щоби забезпесчити потреби споживачів.

“Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни. Вони можливі лише у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов”, — додають у пресслужбі.

Тим часом енергетики готують енергетичну систему до опалювального сезону.