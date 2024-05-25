Політика

У Мережі з’явилися фотографії скидання російських авіабомб на Харків і область

25 Травня 2024 12:54
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Один із z-каналів у Telegram опублікував фото з кабіни пілота російського бомбардувальника, на якому видно скидання чотирьох плануючих авіабомб (бомби з модулем УМПК). Видання “Пепел” з’ясувало, що бомби були скинуті в напрямку Харкова.

КАБи летять у бік Харкова / Фото з відкритих джерел

Коли було зроблено фото і куди саме вони впали, невідомо. За інформацією “Попелу”, літак скинув бомби біля села Гостищеве на північний схід від Бєлгорода, при цьому боєприпаси, що планували, на шляху до території України мали пролетіти над містом. Крила однієї з бомб на зображенні не розкрилися.


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