У мера Мукачева проходять обшуки

Служба безпеки України зранку 10 жовтня проводить обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній через корупційну схему продажу комунальної землі навколо стадіону “Авангард”.

Про це пише УП.

За даними джерела УП, влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі. За даними слідства, вартість ділянки занизили в декілька разів і “перемогла” компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланьо, більш відомому як кримінальний авторитет “Блюк”.

Таким чином міський бюджет Мукачева недоотримав від продажу 100 млн грн, зазначає співрозмовник УП.