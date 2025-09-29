У мера міста на Львівщині конфіскують оформлений на доньку Audi Q7

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим активом автомобіль Audi Q7 вартістю 4,2 млн грн, яким користувався мер одного з міст на Львівщині. Машину, оформлену спершу на доньку посадовця, а згодом переоформлену на третю особу, вирішили конфіскувати в дохід держави.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

29 вересня 2025 року ВАКС задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу, яким користується голова одного з міст на Львівщині, та його стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація). Мова йде про автомобіль Audi Q7, 2023 року випуску, вартістю 4,2 млн грн.

Установлено, що у 2023 році донька мера набула у власність автомобіль, проте транспортом після придбання користувався виключно міський голова.

“Крім того, він міг прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном. Це підтверджує, що оформлення покупки на доньку посадовця стало маневром для приховання реального власника автомобіля”, – розповіли в САП.

Надалі задля уникнення цивільної конфіскації автомобіля особи здійснили ще одну процедуру купівлі-продажу, у результаті якої право власності начебто було передано третій особі.

Проведений аналіз майнового стану та видатків посадовця, членів його сім’ї підтвердив неможливість придбання цього активу за рахунок законних доходів.

Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.