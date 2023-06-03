У Мелітополі партизани підірвали залізничну колію, якою окупанти превозять зброю

Росіяни так і не змогли взяти під контроль окуповані території. Цього разу невідомі пошкодили залізничну інфраструктуру. Неподалік від тимчасово окупованого Мелітополя стався вибух на залізниці.

Про це повідомив мер захопленого росіянами міста Іван Федоров.

“Українська залізниця проти окупантів. Кілька годин тому залізничні рейки поблизу села Долинське Якимівського району гучно зупинили роботу”, – повідомив він.

Тепер доставка боєприпасів для обстрілів українських міст ускладниться, адже логістична модель російської армії побудована саме на залізниці.

За словами Федорова, саме цю колію окупанти використовували досі для перевезення особового складу і військової техніки на фронт.

“Мінус один шлях для русні”, – додав мер Мелітополя.

Це вже не перший випадок, коли партизани підривають залізничні колії. Відомо вже про мінімум два випадки у Мелітопольському районі та один – на Херсонщині.