Суспільство

У Мексиці розпочався конкурс “Міс Всесвіт 2024”, Україну представляє Аліна Пономаренко
1 Листопада 2024 10:37
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мода
Українська модель Аліна Пономаренко / Фото: instagram/alina.lalli

У Канкуні, Мексика, офіційно розпочався конкурс “Міс Всесвіт 2024”, де понад 90 учасниць з різних країн змагатимуться за титул найкрасивішої жінки світу.

Цього року Україну представляє 20-річна Аліна Пономаренко, яка вже встигла здобути титул “Міс Одеса 2023” і посісти місце у десятці кращих на міжнародному конкурсі Miss Supertalent-2023 у Південній Кореї. Цьогоріч Аліна також стала переможницею конкурсу “Міс Всесвіт Україна-2024”.

Фінал конкурсу “Міс Всесвіт” запланований на 18 листопада. У рамках змагань учасниці продемонструють свої таланти в традиційних етапах: дефіле у вечірніх сукнях, показі національних костюмів, інтерв’ю з суддями, а також у творчих виступах.


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