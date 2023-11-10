Суспільство

У медзакладах Гази критична ситуація зі знеболювальними – Reuters

10 Листопада 2023 14:26
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ліки, лікарня, війна, ізраїль

Медики з лікарень у Секторі Гази кажуть, що їм доводиться оперувати постраждалих та робити ампутації без анестетиків.

За словами лікарів, знеболювальних критично не вистачає, повідомляє Reuters.

“Іноді ми даємо пораненим стерильну марлю (для прикусу), щоб зменшити біль. Ми знаємо, що біль, який відчувають наші пацієнти, є сильнішим, ніж хтось може собі уявити, тим більше, якщо це діти”, – каже медсестра Хассанейн.

Мохаммад Абу Селмейя, директор лікарні Аль-Шіфа, каже, що коли в медзаклад одночасно доставили багато поранених, не було іншого виходу, як оперувати їх на підлозі, без належного знеболення.

Він пригадав події одразу після вибуху в арабській лікарні Аль-Ахлі 17 жовтня, коли, за його словами, близько 250 поранених прибули в Аль-Шіфу, де є лише 12 операційних.

“Якби ми чекали, щоб оперувати їх почергово в операційних, ми б втратили багатьох. Тому ми змушені ампутувати кінцівки і зашивати рани на підлозі і без знеболення”, – говорить Абу Селмейя.

Видання також цитує директора госпіталя ​​в Хан-Юнісі Мохаммада Закута, який розповідає, що на початку війни був період, коли запаси анестезії повністю вичерпалися, доки не дозволили проїзд вантажівкам з гуманітарною допомогою.

“Деякі процедури нам доводилося проводити без анестезії, включаючи кесарів розтин у жінок. Також ми були змушені оперувати серйозні опіки “на живо”, – каже Закут.


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