Політика

У Маріїнському парку Києва демонтували пам’ятник більшовикам-заколотникам

23 Грудня 2023 16:17
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У Києві у Маріїнському парку демонтували пам’ятник учасникам «січневого збройного повстання 1918 року», повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в герої – радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу», – сказала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За даними «Київблагоустрою», пам’ятник важив близько 2,5 тонн.


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