Кримінал

У Маріуполі підірвали автомобіль “начальника міськуправління поліції”

27 Березня 2023 11:14
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маріуполь

У Маріуполі підірвали авто одного з чільних представників окупантів, повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Інцидент стався о 8:07 ранку у районі ринку Бахчиванджі у Приморському районі на проспекті Будівельників.

“Маріупольський спротив наніс удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом”, – повідомив Бойченко.

Російська сторона підтверджує інцидент.

За даними ТАСС, у Маріуполі підірвали автомобіль “начальника міськуправління поліції” Михайла Москвина. Сам Москвин отримав легку контузію, в момент вибуху він був за кілька метрів від авто.


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У Маріуполі підірвали автомобіль “начальника міськуправління поліції”
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