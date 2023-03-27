У Маріуполі підірвали авто одного з чільних представників окупантів, повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Інцидент стався о 8:07 ранку у районі ринку Бахчиванджі у Приморському районі на проспекті Будівельників.

“Маріупольський спротив наніс удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом”, – повідомив Бойченко.

Російська сторона підтверджує інцидент.

За даними ТАСС, у Маріуполі підірвали автомобіль “начальника міськуправління поліції” Михайла Москвина. Сам Москвин отримав легку контузію, в момент вибуху він був за кілька метрів від авто.