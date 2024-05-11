У Литву не пропустили вагон поїзда зі знаком Z, який прямував транзитом до Калінінграда

На залізничному прикордонному посту “Кяна” від вантажного поїзда, що прямував до Калінінградської області Росії, було відчеплено вагон з розпізнавальним знаком Z, що використовується в армії Росії.

Про це повідомляє LRT.

У четвер приблизно о 14-й годині, коли вантажний потяг прибув з Білорусі, прикордонники помітили, що на стіні одного з вагонів сірою аерозольною фарбою нанесено знак Z, який використовується російською армією, повідомила в п’ятницю Служба охорони державного кордону Литви.

Литовські прикордонники відчепили вагон від поїзда і не пустили його в Литву.

Литовські закони забороняють публічне використання символів тоталітарних і авторитарних режимів, які використовувалися або використовуються цими режимами для пропаганди воєнної агресії, скоєних злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Латинська літера Z, якої немає в російському алфавіті, неодноразово фіксувалася на російській військовій техніці, що вторглася в Україну.