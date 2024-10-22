Політика

У Литві запропонували повернутись до ідеї Макрона відправити війська в Україну
22 Жовтня 2024 20:34
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Повідомлення про те, що тисячі північнокорейських солдатів можуть незабаром приєднатися до Росії, відроджують розмови про відправку європейських військ на допомогу захисникам України.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив виданню Politico, що європейським країнам час повернутися до ідеї президента Франції Еммануеля Макрона про відправку військ в Україні.

“Якщо інформація про те, що російські вбивці оснащені північнокорейськими боєприпасами й там військовослужбовці, підтвердиться, – ми повинні повернутися до “чобіт на землі” та інших ідей, запропонованих Макроном”, – сказав Ландсбергіс.


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